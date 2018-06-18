Учёные выяснили, как солнечный ветер ломает спутники и связь на Земле

Сегодня, 20:17 \\ Наука

Специалисты Висконсинского университета в Мадисоне проанализировали возможные методы нагревания частиц в космосе, чтобы дать ответ на этот сложный вопрос.

Солнечный ветер – это поток ионизированный частиц, который выбрасывается Солнцем в открытый космос очень часто. Согласно общим законам физики, чем дальше частицы улетели от звезды, тем холоднее они становятся. Но учёные, при помощи технологий NASA, заметили, что до магнитного поля Земли долетают всё ещё нагретые частицы. Эксперты считают, что в нагревании главную роль играет магнитная накачка, когда волны впоследствии толкают частицы, благодаря чему они и нагреваются.

Главное, что удалось выяснить, - накачке подвержены все частицы, даже самые энергичные, что является большой проблемой для человечества. Доходя до Земли, эти солнечные энергичные частицы ломают спутники, выводя из строя даже специальную военную связь, а также вредят астронавтам. Дальнейшие работы по созданию методов защиты от агрессивных частиц профинансировали главные организации США, в числе которых NASA и Министерство обороны. Учёные уверяют, что найти способ защиты возможно.

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Автор - Олеся Куприна
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