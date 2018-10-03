Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости выпускать.

Созданное вещество получило название норборнадиен. Суть изобретения в том, что под воздействием солнечной энергии в нем перестраиваются химические связи. В результате получается другое вещество - квадрициклан. То есть солнечная энергия превращается в жидкое топливо. Разработчики объясняют, что, например, если на крыше дома установлена система из труб, то по ним полученная жидкость переправляется в специальный бак для дальнейшего хранения. Когда возникает необходимость, квадрициклан при помощи определенного катализатора перегоняется обратно и снова становится норборнадиеном.

Ученые отмечают, что такая система вполне может полностью согреть дом или воду. Поскольку в момент перегона преобразованное вещество нагревает теплообменник до 63 градусов. То есть получается своеобразное жидкое топливо. Кроме того, создатели уверены, что его можно использовать и в качестве отопления, выработать электроэнергию.

В настоящий момент вещество может содержать в одном килограмме около 250 ватт-часов. Но эксперты намерены усовершенствовать разработку, увеличив плотность. Помимо этого, они собираются увеличить и температуру нагрева до 80 градусов. Пока что основная проблема ученых из Швеции состоит в том, чтобы для всех этих манипуляций нужен ультрафиолет или же синий спектр, а их крайне мало в солнечном излучении – всего лишь 5%.