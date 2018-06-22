На острове Парамушир произошел выброс пепла высотой в 4,5 километра

На одном из курильских островов Парамушир произошел выброс пепла из вулкана под названием Эбеко. Столб пепла достигал высоту 4,5 километра.

В ноябре 2016 год было замечено первое пробуждение вулкана Эбеко, расположенный в северной части хребта Вернадского около семи километрах северо-западнее Северо-Курильска. С того момента, уже два года вулкан постоянно выбрасывает пепел. Ученые сообщили, что данное явление абсолютно нормальное. Вулкан высотой 1156 метров.

4 ноября Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области рассказал о поступлении информации, что вулкан снова проснулся и выбросил пепел, высота которого 4,5 километров. Дым пепла распространился на территории северо-восточного направления на расстоянии 5 километров.

На данный момент в Северо-Курильске не наблюдается пепла, аа также запахо сероводорода, что говорит о полной безопасности населения. Ранее ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга сообщили о продуктах, которые способны замедлить процесс старения клеток. Необходимые вещества для поддержания молодости содержаться в шоколаде, чае, вине и кофе.