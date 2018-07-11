Ветеринар рассказал, как защититься от злой собаки

Сегодня, 20:53 \\ Наука

Для надёжности пострадавшему потребуется помощь другого человека.

Ветеринар Бретт Левицке был шокирован историей, которая произошла в конце октября с годовалой девочкой, которую загрыз домашний бульдог. Бешенство среди животных давно не редкость, но ветеринар удивлён, что родительница девочки не знала, как защитить ребёнка от злой собаки. И таких случаев ужасающе много во всём мире. Доктор Левицке рассказал, что если собака уже напала на человека, то необходимо сразу же взять её за задние лапы и поднять так, чтобы она потеряла равновесие.

Первым рефлексом пса будет отпустить жертву и перевернуться на спину. Здесь люди могут действовать в угоду инстинкту самосохранения. Другие эксперты советую женщинам или владельцам крупных пород браться за нож. Лучше всего предотвратить нападение. Злую собаку следует чем-то отвлечь, заставить её переключить внимание. Массивные люди могут сами броситься на пса, привалив его своим весом. Но если ни один из способов не помогает, то следует обратиться в «скорую» или к кинологам, номера которых должны быть у всех собачников. Нельзя допускать криков и еле ощутимых ударов по телу животного – это только разозлит пса.

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Автор - Олеся Куприна
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