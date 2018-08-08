Ученые в Сингапуре научились превращать отходы из пластиковых бутылок в теплоизоляцию

Сегодня, 20:44 \\ Наука

Отмечается, что новая разработка уникальна своей экономностью и нацелено на сохранение экологии планеты. Как сообщает агентство "Актуальные новости", пластиковые отходы теперь можно преобразовывать в аэрогели.

 Специалисты из Национального университета Сингапура создали механизм, благодаря которому стало возможным превращать отходы, которые остаются от пластиковых бутылок, в аэрогели для многих полезных применений. Отмечается, что первые в мире аэрогели являются очень гибкими и мягкими, из-за чего их можно использовать в качестве теплоизоляции. Интересно, что в качестве теплоизоляции полученный материал действительно очень эффективен, поскольку у него чрезвычайно высокая поглощающая способность.

Создатели рассказывают, что новые аэрогели демонстрируют невероятную термостойкость. Они выдерживают температуры, которые достигают 620 градусов Цельсия. Разработчики уверены, что технология отлично приживется в массовом производстве. К тому же, по их словам, благодаря уникальному механизму значительно уменьшится экологический вред окружающей среде, который вызван излишним накоплением пластиковых отходов. Проблема экологии в настоящий момент стоит в обществе очень остро. Данная разработка значительно поможет ликвидировать последствия человеческой жизнедеятельности.

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Автор - Евгения Чернобаб
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