В Британии заработал мощнейший компьютер, имитирующий мозг человека

Стоимость проекта оценивают в 15 миллионов фунтов стерлингов. О событии пишет пресс-служба Манчестерского университета.

Именно при нем сотрудники Школы информатики начали создавать суперкопьютер получивший название Spiking Neural Network Architecture. Ученые потратили на технологию 20 лет, а затем ещё 10 собирали устройство. Оно состоит из множества микросхем, каждая из которых обладает 100 миллионов подвижных элементов. Такая конструкция позволяет имитировать работу головного мозга человека, отправляя сигналы сразу в тысячах направлений.

2 ноября SpiNNaker впервые заработал на полную мощность. По словам ученых из Британии, за секунду он выполняет свыше 200 миллионов операций. Благодаря этой мощности, компьютер в реальном времени моделирует активность наибольшего в мире количества биологических нейронов. Разработчики планируют довести показатель до миллиарда. Однако даже эта цифра составляет лишь 1% человеческого мозга, состоящего примерно из 100 миллиардов нейронов.

Профессор Стив Фарбер отмечает, что SpiNNaker поможет ученым раскрыть секреты центральной нервной системы человека. С этим компьютером появилась возможность симулировать искусственный интеллект для роботов. Первым из них стал SpOmnibot. Машина использует мощность SpiNNaker, чтобы анализировать визуальную информацию для движения к объектам. При этом он выделяет ключевой и не обращает внимания на другие.