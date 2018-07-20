Плотоядные растения научили нанороботов пробираться внутрь глаза

Ученые использовали скользкое покрытие, чтобы доставить лекарство в дальние части органа. О проекте пишет издание Science Advances.

Предыдущие методы не позволяли медикам вводить медикаменты в сетчатку - мешало плотное стекловидное тело. Перспективу для преодоления этого препятствия видели в нанороботах, управляемых при помощи магнитного поля. Однако даже для них задача давалась с большим трудом.

Группа ученых из Германии, Дании и Китая во главе с Пиром Фишером нашли способ снизить физическое сопротивление стекловидного тела. Для начала они разработали спиралевидных нанороботов из кремния и никеля. Их длина составляла 400 нанометров, а диаметр - 120 нанометров. Такие размеры позволяют им пробираться через 500-нанометровые промежутки в гиалуроновых молекулах. Кроме того, структуры смазали упомянутым веществом из перфторуглеродов.

Структуре этой скользящей жидкости исследователей научило плотоядное растение из рода Nepenthes. Они представляют из себя чаши, покрытые изнутри специальным веществом. Попавшим внутрь насекомым не хватает трения, чтобы выбраться наружу. Так хищники и переваривают беспомощных жертв. Авторы отмечают: кроме скольжения, вещество обладает хорошей устойчивостью к внешнему воздействию.

Разработку испытали на глазу свиньи. Ученые ввели воду с нанороботами внутрь органа, а затем направили их сквозь стекловидное тело при помощи магнитного поля. Структуры довольно легко преодолели 1 сантиметр и пробрались внутрь глаза.