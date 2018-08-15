Ученые выяснили, что знакомство со статусным человеком негативно сказывается на здоровье

Сегодня, 05:30 \\ Наука

Международная группа специалистов провела исследование, в соответствии с которым удалось установить, что налаживание контактов с людьми, имеющими высокий социальный статус, может значительно ухудшить здоровье.

 Об этом рассказали ученые из Университета Вандербильта штата Теннесси, США. Они опубликовали научную работу, где изложили результаты исследования, проведенного в США, Тайване, городской части КНР. Оказалось, что вина за развитие множества заболеваний лежит на экономическом неравенстве.

Эксперты объяснили, все дело в свойственной человеку особенности постоянно сравнивать. Люди, в окружении которых есть более успешный человек в плане материального достатка, начинают регулярно беспокоиться о том, что их жизнь недотягивает до необходимого уровня благополучия. На фоне подобных размышлений могут даже развиться несколько вредных привычек. Есть и другой вариант: люди начинают тратить огромное количество средств, чтобы сохранить отношения со статусным человеком. При этом последний не испытывает никаких трудностей. Ученые выяснили, что имеющие высокий социальный статус, могут позволить себе обращаться к специалистам в случае ухудшения здоровья, тогда как обычному человеку некоторые виды медицинской помощи нередко остаются недоступными. К тому же, далеко не каждый может обратиться к врачу при первых признаках болезни.

В США и КНР теория подтвердилась. Причиной этому, по мнению специалистов, является значительная разница между социальным положением людей. А вот что касается Тайвани, то там результаты прямо противоположные. Подобные знакомства имели скорее положительный эффект. Это объясняется небольшой разницей ы уровне жизни между жителями страны.

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Автор - Евгения Чернобаб
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