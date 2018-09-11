Ученые выяснили, что постоянные стрессы могут уменьшить объем мозга

Сегодня, 00:30 \\ Наука

Специалисты из Калифорнийского университета при проведении новых исследований обнаружили, что постоянный стресс может уменьшить объем серного вещества, которое находится в мозге. Данное вещество владеет мыслями человека и создает воспоминания.

 Ученые считают для того, чтобы избавиться от стрессовых состояний нужно менять свой образ жизни. Самое первое, что человеку требуется – нормированный сон. Далее следует изменить рацион в еде и перестать употреблять обработанную пищу. Для того, чтобы более детально изучить данные процессы ученые начали проводить эксперимент, который помог сравнить у добровольцев уровень кортизола, который также называют гармонном стресса. Далее проходила проверка на память и внимание.

Результаты показали, что люди с высшим уровнем кортизола имеют низкий объем мозга. Более того, у женского пола такие результаты встречались намного чаще. Для того, чтобы получить точные результаты, ученые будут проводить дополнительные исследования.

Ранее стало известно, что вирус папилломы перешел человеку от неандертальцев. Ученые выяснили, что многие болезни последовали от них.

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Автор - Дарья Андросова
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