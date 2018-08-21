Переезд за границу кардинально меняет микрофлору кишечника

Потеря собственных бактерий грозит ожирением, диабетом и другими болезнями. Об этом идет речь в новой статье журнала Cell.

Предыдущие исследования показали, что самой разнообразной микрофлорой обладают жители развивающихся стран. Не удивительно, ведь приходится бороться с большим количеством внешних угроз, нежели обитателям США или Европы. Огромная доля пагубных веществ попадает в организм с пищей - и бактериям необходимо уметь с ними справляться.

Сотрудник Миннесотского университета вместе с коллегами проверили, как на микрофлору влияет переезд за границу. Они привлекли к исследованиям выходцев из Таиланда: недавно прибывших и живущих в США уже длительное время. Результаты сверяли с показателями белых американцев из контрольной группы.

Как оказалось, сразу же после иммиграции состав бактерий кардинально меняется. За первые месяцы жизни в США местные микроорганизмы вытесняют "приезжих" из кишечника. Со временем микрофлора иностранцев сильно беднеет. Анализ рациона подопытных показал, что на этот процесс сильно повлияло употребление западных продуктов.

При этом бактерий становится меньше от поколения к поколению. И дети мигрантов обладают более бедной микрофлорой, чем их родители. В настоящее время ученые не могут объяснить изменения в детском организме. Это может зависеть и от места рождения, и от питания.