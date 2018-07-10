Учёные вывели деревья в пробирках как страховку против исчезновения растительного мира

У рассады могучего дуба было необычное начало жизни.

Выращенные с помощью использования методов, впервые внедрённых в лаборатории фертильности, являются результатом усилий по сохранению семян дикорастущих растений. В мире беспрецедентным образом исчезает каждое пятое растение. Выведенные семена в пробирках помогут сохранить растительный мир. Доктор Джон Дики из Западного Сассекса утверждает, что такой способ выращивания деревьев – это страховка против исчезновения. «Пробирка – это очень рентабельный резервуар для хранения в случае сбоя природной системы», - говорит учёный.

В случае войны, конца света и прочих подобных сценариев, семена дикорастущих растений будут храниться в защищённых от бомб, наводнений и радиации хранилищах. Цель учёных к 2020 году сохранить около 75% видов, находящихся под угрозой исчезновения. Однако это маловероятно, ведь многим семенам требуются особые условия для хранения. Эксперты изучают такие методы как криоконсервация для труднохранимых семян. К таким относятся кофе, шоколад, авокадо и семена дуба.