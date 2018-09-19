Биологи открыли у кораллов уникальные гены иммунитета

Геном сорняка Pocillopora damicornis поможет ему выжить даже в условиях климатической катастрофы. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

Биологи Росс Кьюнинг и Никки Трейлор-Ноулз проанализировали гены широко распространенных кораллов, именуемых цветной капустой. Они секвенировали два здоровых и два отбеленных фрагмента этих существ, а затем сравнили их структуру с другими кораллами. Исследование показало, что они генетически отличаются от сородичей примерно на 30%. При этом большинство различий затрагивают участки, связанные с иммунитетом.

Ученые открыли, что цветная капуста обладает уникальным разнообразием генов для иммунной системы. Вероятно, оно образовалось во время эволюционного развития в непростых условиях. По словам ученым, эта особенность позволит сорнякам вырабатывать защиту против различных изменений окружающей среды. Например, повышения температуры или кислотности воды. В случае природного отбора, цветная капуста может продержаться куда дольше остальных кораллов.

Авторы исследования намерены продолжить работу в этом направлении с целью раскрыть секрет приспосабливаемости Pocillopora damicornis. Они предполагают, что генетические механизмы этого вида помогут людям бороться с экологическими изменениями на планете.