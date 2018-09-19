Биологи открыли у кораллов уникальные гены иммунитета

Сегодня, 11:02 \\ Наука

Геном сорняка Pocillopora damicornis поможет ему выжить даже в условиях климатической катастрофы. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

 Биологи Росс Кьюнинг и Никки Трейлор-Ноулз проанализировали гены широко распространенных кораллов, именуемых цветной капустой. Они секвенировали два здоровых и два отбеленных фрагмента этих существ, а затем сравнили их структуру с другими кораллами. Исследование показало, что они генетически отличаются от сородичей примерно на 30%. При этом большинство различий затрагивают участки, связанные с иммунитетом.

Ученые открыли, что цветная капуста обладает уникальным разнообразием генов для иммунной системы. Вероятно, оно образовалось во время эволюционного развития в непростых условиях. По словам ученым, эта особенность позволит сорнякам вырабатывать защиту против различных изменений окружающей среды. Например, повышения температуры или кислотности воды. В случае природного отбора, цветная капуста может продержаться куда дольше остальных кораллов.

Авторы исследования намерены продолжить работу в этом направлении с целью раскрыть секрет приспосабливаемости Pocillopora damicornis. Они предполагают, что генетические механизмы этого вида помогут людям бороться с экологическими изменениями на планете.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Самая крупная птица древности страдала слепотой – ученые

Ученые-палеонтологи изучили черепную коробку самой большой птицы, когда-либо обитавшей на Земле.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Медики открыли неожиданную пользу от удаления аппендикса

 Избавившись от органа, человек куда меньше рискует стать обладателем болезни Паркинсона....

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

Ученые признали природу России самой дикой на планете

 Россияне ещё не успели обработать площадь в 15 миллионов квадратных километров. Об этом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ