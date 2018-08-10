Ученые выяснили, что несовершеннолетние дети могут заработать расстройства психики при работе с техникой

Сегодня, 10:45 \\ Наука

Ученые из Америки выяснили, что несовершеннолетние дети не должны проводить за экраном телефона и другой техники больше часа. Если же нарушать данное правило, то ребенок может получить проблемы с психикой. Такие результаты исследований опубликованы в журнале Preventive Medicine Reports.

 Научные сотрудники проанализировали ответы людей, которые приняли участие в опросе на тему здоровья детей в 2016 году. Вопросы были о существующих проблемах в поведении ребенка, а также его эмоциональное состояние и развитие. Но были и разговоры на тему о том, сколько проводит ребенок за экраном смартфона или компьютера.

Ученые отметили, что даже час в день за экранами техники может привести к ухудшению психологического состояния человека не достигшего 18-летнего возраста. Также уменьшается любознательность, самоконтроль и эмоциональная стабильность. В то же время ребенок начинает чаще отвлекаться на ненужные вещи. Проблемы в общении со своими сверстниками тоже входят в данные проблемы.

Результаты исследований также показали, что закономерность между временем, которое ребенок проводит у экранов, и психическим состоянием намного сильнее, чем у ребенка младшего возраста.

Ранее ученые сообщили, что глобальное потепление может повлиять на условия жизни жителей России. До конца XXI века будет происходить процесс потепления и постепенно изменять условия жизни людей. Исследователи пока не могут дать точного ответа о финальной стадии.

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Автор - Дарья Андросова
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