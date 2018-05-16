Учёные стали на шаг ближе к лечению опухоли мозга, убившей Жанну Фриске

Учёные из университетов Йеля и Калифорнии обнаружили подозрительные изменения в ДНК-коде.

Певица Жанна Фриске умерла на пике своей популярности, и причиной тому стала злокачественная опухоль головного мозга или же по-научному глиобластома. Глиобластома является одной из самых агрессивных и распространённых опухолей. В случае диагностирования этой опухоли на поздней стадии человек может прожить до полугода. Однако причины появления болезни до сих пор до конца не известны учёным. Исследователи, изучив поведение клеток опухоли, стали на шаг ближе к понимаю методов лечения болезни.

Эксперты выяснили, что изменения базы А в ДНК человека ещё на стадии эмбриона в последствии играют важную роль в развитии ребёнка. Однако, с взрослением эта модификация исчезает. Раковые клетки способны захватить эту модификацию и привести к развитию глиобластомы. Опухоль, убившая Жанну Фриске, раньше практически была неизлечима, но благодаря обнаружению этих процессов в стволовых клетках, учёные приблизились к созданию препарата, который будет иметь воздействие на раковые процессы. А в случае удачно завершённых экспериментов, излечивать больных.