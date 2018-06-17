Ветеринары из Новосибирска поставили бродячему псу имплант

В Новосибирске ветеринары смогли провести первое протезирование тазовой конечности для собаки. Операцию провели для взрослого бродячего пса, который при автоаварии остался без задней лапы. Волонтеры нашли животное и начали его спасать. Первым шагом было выходить пса, а затем обратиться к специалистам.

Врачи разработали для животного индивидуальный имплантат, основанием которого стала запатентованная технология протезирования. Протез должен врасти в кость и с тканями пса, что обеспечивает надежную фиксацию без инфицирования. О таком сложном ветеринарном вмешательстве рассказал Сергей Горшков, который является ветеринарным врачом.

В первую очередь животному провели томографию тазовых конечностей, а после приступили к проектированию 3D-модели протеза при помощи программы-планировщика. После всех действий искусственную ногу распечатали на 3D-принтере. Следующим шагом стала операция. На данный момент собака чувствует себя прекрасно, а волонтеры ищут для него новых хозяев, которые примут пса в свой дом.

Ранее ученые из «Биомедицинского парка» из Красноярска смогли придумать новейшую разработку для пациентов с проблемами и дефектами челюстно-лицевой части. Они создали имплант в сложнейшей части лица — глаз.