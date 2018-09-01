Холоднее не станет: Аномально жаркое лето и ураганы станут нормой – учёные

Климатические изменения станут для человечества обыденными с 2019 года.

Согласно опубликованному в Science Advances исследованию, глобальное потепление действительно существует и гарантирует планете неприятное будущее. Команда учёных из Государственного университета Пенсильвании занялась изучением изменений в высотном струйном течении. На данный момент известно, что северное полушарие точно пострадает от аномально жаркого лета и осени, сопровождаемой разрушительными ураганами.

Согласно приблизительным подсчётам, к 2100 году температурные изменения двух сезонов достигнут 50%. В худшем прогнозе исследователей этот показатель составляет 200%. Такое поведение природы станет нормой из-за противоборствующих явлений: высокая температура, засуха и лесные пожары будут повышать давление глубинных структур, тогда как ливни и наводнения спровоцирую низкое давление. Пока учёные заняты изучением последствий для южного полушария. Но они уверены, что продлить нормальную, привычную сегодня, прохладную погоду с холодной зимой можно озеленением и сокращением выбросов углекислого газа в атмосферу. «Экологически чистый» образ жизни позволит планете не сгореть дотла до конца этого столетия.