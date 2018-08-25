Ученые выяснили, что "молодая" кровь помогает бороться с ишемией

Китайские ученые проводили эксперименты на грызунах и входе работы смогли доказать, что «молодая» кровь может помочь при борьбе ишемии-реперфузии.

Довольно часто у человека в пожилом возрасте ослабевает кровоток к печени, благодаря чему появляется ишемия-реперфузия. Исследователи из Китая поставили перед собой цель обнаружить немедикаментозный метод борьбы с болезнью. Для того, чтобы провести эксперимент ученые разделили подопытных грызунов на три группы, но у каждой из них впоследствии возникала спровоцированная ишемия.

Позже исследователи поняли, что 2 и 3 группы, которым работники переливали кровь таких же по возрасту особей. Но печень у оставшихся без переливания крови восстанавливалась довольно долго. Часто они плохо себя чувствовали.

Особи в первой группе, которые также подверглись переливанию крови, но более молодых грызунов, заметно улучшились реакции поведения. Также восстановительный процесс у данной группы протекал ускоренно.

Ранее ученые выяснили, что вегетарианское питание способно поддержать молодость в любом возрасте. Данная еда оказалось лучше многих диет. Более того состояние внутреннее и внешнее становится улучшенным.