Медики сочли героев агрессивнее злодеев в фильмах

Согласно подсчетам, положительные персонажи намного чаще прибегают к жестоким действиям в отношении окружающих. Такое исследование описано на ресурсе Еurekalert.

5 ноября Роберт Олимпия вместе с коллегами из Медицинского колледжа Пенсильвании представят свой доклад на конференции Американской академии педиатрии. Ученые отобрали 10 фильмов 2015-2016 года выпуска, выделив "хороших" и "плохих" персонажей. Пять независимых рецензентов проанализировали картины, ведя подсчет агрессивных действий для каждого их участников конфликта.

Результаты исследования показали, что герои за час фильма в среднем совершают 22,7 жестоких действия. Во всех 10 картинах они 1021 раз подрались, 659 раз воспользовались смертельным оружием, 199 раз уничтожили чужое имущество, убили 168 человек, а пугали или запугивали - 144. Злодеи - в час проявляют 17,5 случаев насилия. При этом поучаствовали в 599 схватках, 604 раза применили смертельное оружие, разрушили 191 объект, убили 93 человек и пытали 237.

Педиатры сочли протагонистов более опасными для психического здоровья детей. По мнению ученых, зрители положительно реагируют на героев, которые порой ведут себя ещё агрессивнее злодеев. Авторы исследования рекомендуют смотреть кино вместе с детьми и подростками, обсуждая поведение персонажей. Это поможет им сформировать критический взгляд на происходящее и укрепить моральные ценности.