Ученые рассмотрели влияние отходов от завода на хвойные деревья

Ученые из Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева решили рассмотреть влияние выбросов самого крупного в России и Европе завода по производству цемента на почву и хвойные деревья. Результаты данного эксперимента опубликованы в журнале Environmental Pollution.

Выбросы оказали достаточно сильное влияние на окружающую среду. Завод выбрасывает оксид кальция, что приводит к накоплению гидроксидов и карбонатов кальция в земле, а также к защелачиванию почвенного профиля. Древесные растения не могут получать нужные элементы минерального питания для жизни и развития в природе. Из-за этого получается нехватка марганца в ветвях, хвое, шишках, семенах, что приводит к более маленькому урожаю. Таким образов, в скором времени может остаться совсем мало деревьев.

Хвойные деревья одни из самых чувствительных. Для них повреждения может нанести климат, соли металлов и многое другое.

Ученые решили проследить за гибелью растений и условиями, при которых им удается выжить. Также в процессе работы специалисты изучали все тонкости и особенности хвойных деревьев. Ученые утверждают, что скопление токсичных веществ для деревьев в почве не влияют на сосны настолько сильно. Деревья представляют стабильную экосистему.

Ранее ученые провели исследование на тему окраса яиц у птиц. Результаты показали, что птицы являются потомками динозавров и унаследовали разноцветные яйца от них.