Психологи составили рекомендации для максимальной пользы отпуска

Эффект можно продлить, сохранив приятные моменты на будущее. Об этом пишет издание Travel and Leisure.

Бельгийский психолог из Льежского университета Хордиб Куидбах советуют тщательнее выбирать досуг во время отпуска. По его наблюдениям, люди часто игнорируют собственные потребности в угоду общественным трендам. Так некоторые рвутся на морское побережье, хотя не особенно любят отдыхать на пляже. Ученый рекомендует посвящать время тому, что действительно доставляет удовольствие. Только такой отпуск может осчастливить человека.

Клинический психолог из США Меган Джонс Белл составила похожие советы. По её мнению, для максимальной пользы нужно переносить приятные явления из отпуска в повседневную жизнь. Например, записаться на понравившиеся развлечения в свободное от работы время. Или время от времени пробовать понравившуюся еду. Кроме того, доктор предлагает использовать отпуск для развития новых привычек, на которые обычно нет времени и желания.

Travel and Leisure также приводит исследования сотрудников Корнеллского университета. Психологи рекомендуют привозить из отпуска сувениры, способные напомнить о счастливом времяпровождении. Продлить эффект отдыха можно, делясь полученными впечатлениями с другими людьми или используя новый опыт на практике. Хорошим способом станет приготовления блюд по рецептам региона, где удалось побывать.