Птицы унаследовали цвет яиц от мутировавших динозавров

Современные пернатые отличаются разнообразием скорлупы. Секрет её происхождения учены описали в статье для журнала Nature.

Группа палеонтологов во главе с Жасминой Виман исследуют феномен птиц. Из всех современных животных лишь они несут яйца разных цветов. Окаменелые находки свидетельствуют о том, что аналогичной особенностью обладали и некоторые сухопутные динозавры. У них за расцветку отвечали пигменты биливердин и протопорфирин.

Позднее ученые сравнили яйца 19 видов динозавров, ряда современных птиц и рептилий. Биливердин, придающий сине-зеленую окраску, удалось найти лишь у представителей группы Eumaniraptora, которая включает и пернатых. Жасмина Виман и её коллеги предполагают, что впервые пигмент проявился у мутировавшего динозавра до разветвления эволюционного дерева на подгруппы. Позднее это отклонение унаследовали птицы.

Исследователи пока не понимают практическое предназначение мутации. Чтобы закрепиться на долгие поколения, от неё должна быть какая-то польза. Возможно, расцветка помогала динозаврам искать свои гнезда среди травы. Кроме того, такая особенность могла указывать на подкидышей.