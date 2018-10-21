Сексуальный костюм на Хэллоуин повышает риск быть изнасилованной - психолог

Девушки, которые предпочитают выглядеть на День всех святых сексуально, а не устрашающе, меняют отношение общества к себе.

Хэллоуин всё меньше напоминает праздник таким, каким его задумывали кельты, и больше не носит той мистической и защитной роли для общества. По мнению психолога Гейла Сальца, сегодня этот праздник становится лишним поводом для девушек выгулять костюм из секс-шопа. И в этом нет ничего положительного. Согласно последним исследованиям, даже друзья дамы в сексуальном костюме медсестры, пожарной, повара, ведьмы, зомби и кого-либо ещё меняют своё отношение к ней.

Они обесценивают её и начинают относиться, как к женщине лёгкого поведения. Кроме того, если она появляется на вечеринке в образе работницы популярной профессии (той же медсестры или учительницы), то в сознании людей происходит обесценивание и этих специальностей. Немаловажным фактом является повышенный риск быть изнасилованной, поскольку, оголяя большую часть своего тела, такие девушки дают неосознанный знак: «Я готова». По этой причине Хэллоуин часто является секс-вечеринкой, где даже парни предпочитают откровенные или абсурдные костюмы с сексуальным подтекстом.