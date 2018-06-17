Японские ученые выделили три подгруппы депрессии

Японские ученые смогли идентифицировать три различных типа депрессии. Результаты показали, что лекарства часто не могут улучшить состояние человека. Исходя из такого вывода ученые будут создавать новые методы лечения.

Депрессия является крупным расстройством, которое затрагивает около 300 миллионов человек во всем мире. Даже такое масштабное заболевание не дает ответы на многие вопросы исследователей. Зачастую, препараты вовсе бездейственны, а прием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина не может помочь 30% населения мира.

Исследователи вместе с нейробиологом и руководителем группы Кэндзи Дойа решили провести кластерный анализ, который представляет собой целый ряд медицинских данных, представленных 134 людьми. Результаты показали, что 50% человек были абсолютно здоровыми, о вторая половина страдала от депрессий.

Благодаря некоторым приборам ученые смогли выявить разные подтипы депрессий, которые разделили на группы и назвали D1, D2 и D3. Первая подгруппа характеризуется высокой функциональной связью с мозгом и какой-либо детской травмой. Вторая подгруппа несла более сложный характер. У этих людей травма произошла в более юном возрасте. У них произошло в жизни что-то очень страшное, что не дает покоя и загоняет в депрессию. В последней группе травм, которые вызывали депрессивное состояние не происходило, но контакт с мозгом показывал довольно низкий уровень.

В итоге, результаты показали, что пить антидепрессанты может только вторая и третья группа. В первом случае препараты будут бессильны.

Ранее ученые из Англии провели исследования и поняли, что диета вегетарианцев может уменьшить болезненные симптомы у больных диабетом второго типа. Также данная еда способна снизить депрессию и поднять настроение.