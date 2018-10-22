Учёные: Длительная спячка влияет на репродуктивность сони-полчка

Ранее считалось, что долгий зимний сон грызунов является фактором безопасности и подготовки к весеннему размножению.

Соня-полчок полностью оправдывает своё название и напоминает белку, только с округлыми ушами, без кисточек на концах. Действительно, эти животные считаются настоящими долгожителями. Средняя продолжительность их жизни составляет около 13 лет. После многолетних исследований учёные пришли к выводу, что впадение в зимнюю спячку (гибернацию) позволяет полчкам избежать истребления со стороны хищников в межсезонье и мобилизовать резервы организма для весеннего гона. Однако, недавно зоологи выяснили, что длительная спячка влияет на репродуктивность сони-полчка.

Но у некоторых представителей рода период гибернации может произвольно варьироваться. Факторы, влияющие на переменную продолжительность периода спячки, помимо конкретных условий окружающей среды, пока неизвестны. Учёные установили, что такое чаще происходит у стареющих особей для повышения репродуктивных возможностей. Пожилые самцы и самки задерживают начало спячки и появляются раньше времени после зимнего перерыва. При этом, средний период гибернации у полчков составляет от 8 до 9 месяцев.