Жуков-бомбардиры отдыхают в многовидовых группах для лучшей защиты от хищников

Представители рода Brachinus защищаются, стреляя едкой жидкостью. А восстанавливать её предпочитают в большом кругу сородичей.

Причину такого поведения объяснило исследование, появившееся в журнале PLOS ONE.

Сотрудники Аризонского университета во главе с Джейсоном Шаллером обратили внимание на группы жуков-бомбардиров. Очень часто в них собираются разные виды, пусть и напоминающие друг друга внешне. При этом жуки не спариваются друг с другом, избегая появления гибридов. Так в пустыне штата Аризона энтомологи нашли скопления, в которых после ночного промысла отдыхали до восьми видов самих бомбардиров, а также жуки других родов.

Ученые впервые организовали генетический анализ для жуков из 59 групп. До этого процедура не затрагивала столь обширное количество видов. Все бомбардиры оказались довольно далеки по своему происхождению. Вероятно, сезон размножения у них приходится на разное время, что и позволяет избежать смешения.

Следующий эксперимент разрушил теорию о малом дефиците мест для отдыха. Биологи предлагали нескольким жукам выбрать из пустых и уже населенных убежищ. После некоторого изучения, каждый из подопытных отдавал предпочтение группе, независимо от видов. Исключение составил Brachinus elongatulus, который умышленно присоединялся к другим представителям рода, а не своим прямым родственникам.

В конечном итоге Джейсон Шаллер и его коллеги пришли к выводу, что многовидовая группа нужна бомбардирам для лучшей обороны против хищников. Ученые отмечают: после опустошения резервуар наполняется защитной жидкостью примерно сутки. Вероятно, насекомые стремятся переждать этот процесс рядом с сородичами, которые не успели потратить вещество. Последние сумеют защитить отдыхающих в случае нападения.