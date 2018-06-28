Ученые разработали новый метод добычи нефти в труднодоступных местах

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН смогли разработать новый метод при котором работники будут выявлять нефть в глубоких скважинах, которую нельзя найти оборудованием, разработанным на сегодняшний день.

Ученые предполагают, что нефть можно будет обнаружить даже в тех уголках, которые считались пустыми несколько десятков лет назад. Александр Сердюков, который является старшим научным сотрудником в лаборатории проблем динамики сейсмики ИНГГ СО РАН, предложил данную теорию, которая теперь на полном ходу разрабатывается и дает положительные результаты. Такая мысль в голову мужчины пришла при анализировании существующих методик добычи черного золота.

Для вытеснения нефти на поверхность, работники наполняют скважины водой. Но вода не способна проникать во все участки, поэтому довольно много нефти остается внутри.

Ученые из Новосибирска решили установить на поверхности скважин специальные приборы, которые способны зафиксировать микросейсмические явления любой сложности. Именно такие датчики будут контролировать участки с нефтью в труднодоступных местах.

Ранее инженеры из Самары разработали новый способ получения воды из пустынного воздуха. Специалисты установили «Вихревой родник». Благодаря данному устройству вода будет добываться из-за сильного ветра.