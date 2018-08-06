Ученые нашли пандус, который египтяне использовали для строительства пирамид

Таким образом они разгадали загадку, о которой уже давно спорили в научном мире. Рампе, о которой идет речь, согласно подсчетам специалистов, не менее четырех с половиной тысяч лет.

Ученые обнаружили находку, когда проводили раскопки на алебастровом карьере в Хатнубе. Это место находится в Египте к северу от современного города Луксор. Согласно информации, которую они предоставляют, они нашли примитивный пандус. Сейчас специалисты почти уверенны, что это именно тот инструмент, который египтяне использовали для строительства Великих пирамид. Считается, что именно с помощью него они перемещали огромные блоки из каменоломни к месту возведения сооружений.

Ученые рассказали, что пандус представляет некую несложную систему. Рампа окружена двумя лестницами с отверстиями. В эти отверстия, скорее всего, когда-то вставлялись массивные столбы из дерева. С помощью закрепленных на них веревок египтяне могли перетаскивать тяжелые камни на склоны.