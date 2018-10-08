Средний мозг сов раскрыл секрет концентрации внимания

Ученые выяснили, что нейроны этих птиц устроены, подобно "судоку". Такое исследование опубликовало издание Cell Reports.

Команда нейробиологов Университета Джона Хопкинса в США во главе с Нагараджем Махаджаном обеспокоилась проблемой концентрации. Для науки до сих пор остаются секретом механизмы, которые выбирают в окружающей среде наиболее важные объекты. Ведь органы чувств человека постоянно улавливают миллионы различных раздражителей. За разгадкой ученые обратились к среднему мозгу сов. У этих животных относительно просто отслеживать активность ключевых нейронов. К тому же, хищники получают много информации через глаза и уши. В эксперимент использовали 15 подопытных.

Согласно теории, нейроны кодируют визуальные данные топографически. Однако совы раскрыли важный момент: иногда они фиксируют объекты, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга. Ученые предположили, что средний мозг птиц содержит меньше нейронов, чем окружающих раздражителей. Только в этом случае они будут воспринимать среду, сохраняя энергию для других процессов организма. При этом отдельный нейрон должен кодировать несколько разных объектов.

Подробное изучение показало, что совы хорошо соответствуют этим требованиям. Их средний мозг содержит на 40% меньше нейронов, которые расположены по комбинаторному принципу. Нагарадж Махаджан и его сотрудники ожидают, что открытие в будущем поможет людям преодолеть синдром дефицита внимания. Новую концепцию можно уже сейчас испытывать на добровольцах, страдающих этим недугом.