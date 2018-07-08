Учёные: Изучение бактерии поможет влиять на глобальный климат и лечение инфекции

Специалисты из Мюнхенского университета изучили взаимодействие микроорганизмов, влияющее на численность популяции. О своих исследованиях они рассказали в журнале Physical Biology.

Ведущий специалист Мадлен Опиц отмечает, что бактерии имеют значение не только для отдельно взятых людей, но и для глобального климата. Микроорганизмы играют важную роль в регулировании экологических систем, но одним из сложных вопросов является то, как бактерии взаимодействуют между собой и регулируют свою численность.

Основным объектом для изучения специалистов стал вид E. Coli, именуемый кишечной палочкой. Учёные использовали опытные методы и компьютерное программирование, позволяющие отследить влияние особых штаммов R, S и C на поведение целой колонии микроорганизмов, а не отдельных её представителей. Благодаря трём токсинам бактерии сообщают друг другу о необходимости размножаться или остановиться на определённой численности.

Теперь специалисты намерены более детально изучить работу штаммов внутри колонии, чтобы понять, как его можно использовать в лечении инфекции или регулирования климата. Дальнейшее исследование поможет управлять бактериями и использовать их в отдельных экологических системах.