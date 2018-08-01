Британские археологи нашли останки съеденной рыбы-кровопийцы

Они принадлежали миноге, которую убили примерно в 13-15 веках. Об этом сообщает Лондонский музей археологии.

Археологи проводили раскопки в британской столице и нашли в пределах станции Мэшн Хаус в Сити роговые зубы рыбы-кровопийцы. Это большая удача, ведь хрящевые ткани миног довольно быстро разлагаются. Позднее находку проанализировал зооархеолог Алан Пайп и его коллеги из музея. Ученые пришли к выводу, что миногу употребили в пищу. Как доказывает находка, жители Великобритании любили полакомиться этими животными наравне с другими средневековыми гурманами.

Как свидетельствуют исторические источники, богачи Рима и других городов Европы считали миног деликатесом. В их числе был и король Англии Генрих I. По записям очевидцев, монарх проигнорировал наставления врача и продолжил злоупотреблять мясом этих бесчелюстных рыб. Предполагается, что пища стала слишком тяжелой для желудка Генриха I и привела к его смерти в 1135 году. Вероятно, на месте Мэшн Хаус несколько веков назад жили небедные люди, которые могли позволить себе лакомиться миногами.