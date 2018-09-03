Генетики раскрыли секрет "генов рогов" у оленей

Исследователи из Соединённых Штатов Америки произвели аналитику, благодаря которой открылся новый факт о лесных животных.

Сообщается, что эксперты провели исследование и раскрыли секрет "генов рогов" у оленей. Также они смогли выделить структуры, которые отвечают за регуляцию сброса образований в осеннее время и быстрого отращивания новых весной. Благодаря результатам экспериментов исследователи смогут разобраться, как с помощью этого процесса можно будет предотвратить и вылечить заболевания костной ткани, в том числе остеопороз и ускорение сращивания мест перелома.

Известно, что в нормальных условиях роговая ткань увеличивается на два сантиметра каждый день. Ответственными за этот процесс являются стволовые клетки. Специалистами обнаружили два генома - uhrf1, который характеризуется пролиферацией, делением клеток и разрастанием тканей. Второй же - s100a10, который стимулирует быструю минерализацию костей.