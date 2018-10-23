Группа исследователей из Великобритании и Сингапура провели эксперимент для открытия нового взаимодействия микроэлементов с окружающим миром.

Так, эксперты предположили участие частиц в квантовой запутанности. Это обосновывается механической связью между фотосинтезирующими бактериями и световыми элементами. Отмечается, что фотоны, которые поглощаются и излучаются микроорганизмами, пролетают мимо живых клеточных структур и одновременно осуществляют взаимодействие с ними.

Выводы действительно удивили учёных, однако они отметили - не стоит забывать, что результаты являются предварительными, то есть квантовая запутанность между микроорганизмами и частицами может быть доказана при проведении дополнительных экспериментов.

Однако уже сейчас можно заявить, что эффекты квантового мира имеют способность влияния на живых существ.