Тараканы разработали боевой прием против зомби-паразитов

Особи Periplaneta americana из США лягают изумрудных ос, которые атакуют их сзади. Такое наблюдение ученые опубликовали в журнале Brain, Behavior and Evolution.

Известно, что изумрудные осы стремятся отравить более крупных тараканов, чтобы сделать их живыми инкубаторами для личинок. Для этого хищники запрыгивают на жертв сзади и кусают в область груди и головы. Осиный яд парализует ноги и волю тараканов. Когда первое проходит, осы пользуются вторым и отводят послушных "зомби" в подходящую нору, которую после процедуры забивают грязевой пробкой. Вылупившись в брюхе таракана, маленькие осы-паразиты пожирают его ещё живым и набираются сил.

Американский исследователь Кеннет Катания и его коллеги из Университета Вандербильта наблюдали за взаимоотношениями между упомянутыми насекомыми. Биолог поместил пары из тараканов и самок ос в клетки, а происходящее внутри снимали высокоскоростные камеры. Жертвы выходили победителями из схватки, если избегали укусов более трех минут. Большинство из 55 подопытных не смогли оказать достойное сопротивление захватчикам. 24 из них беспомощно дождались своей участи, 10 пали в сражении и 4 удалось сбежать. В среднем, осы жалили пассивных жертв за 11 секунд, а при сопротивлении на это уходило более 2 минут. Лишь 17 тараканов вышли победителями.

Как пишет автор исследования, подопытные разработали эффективный прием против ос, напоминающий удар карате. Для этого они принимали боевую стойку и выпрямляли задние ноги. Когда осы приближалась - тараканы резко выбрасывал конечность и отбрасывали нападавших на внушительное расстояние. Когда же самки забиралась на спину, особо ретивые жертвы умудрялись сбросить их оземь и поразить шипами на лапах. Кроме того, некоторые кусались.