Самая крупная птица древности страдала слепотой – ученые

Ученые-палеонтологи изучили черепную коробку самой большой птицы, когда-либо обитавшей на Земле.

Специалисты одного из университетов Техаса пришли к выводу, что эпиорнисы, которые на данный момент прекратили существование на планете, были фактически лишены возможности видеть. Из этого следует, что крупные птицы вели ночной образ жизни. Свою теорию профессор Джулия Кларк и ее исследовательская группа напечатали в издании Proceedings of the Royal Society B.

Палеонтологи смогли исследовать останки черепа эпиорниса. Работа показала, что область головы, отвечающая за расшифровку увиденной картинки, у них была развита очень слабо. Из этого следует, что птица не смогла бы существовать в дневное время суток. Прибегнув к компьютерной томографии, Джулия сделал заключение об отсутствии зрительной доли. До сегодняшнего дня орнитологи были уверены, что эпиорнис, как и его ближайший родственник страус, существовали исключительно днем. Теперь, многие исследования генетики говорят, что именно австралийская ночная птичка киви наиболее родственна эпиорнису.

Эпиорнисы обитали на территории Мадагаскара. Последние экземпляры вида встречались в 19 веке. Основной теорией их вымирания остается человеческая деятельность. Птица вырастала более чем на 3 метра в высоту, а вес достигал 500 килограмм.