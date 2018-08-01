Учёные рассказали о влиянии времени года на смертность

Сегодня, 21:12 \\ Наука

Исследования специалистов показывают, что количество смертей среди молодежи возрастает летом, а для пожилых людей более опасна зима.

 В журнале eLife была опубликована статья, показывающая статистику летальных исходов в зависимости от времени года. На протяжении 36 лет учёные во главе с профессором Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона собирали данные о смерти. В результате они проанализировали 85854176 смертей в США с учётом географических особенностей района. При этом, влияние оказывало не только время года, но и год, когда увеличивались риски умереть по определённым причинам.

По данным специалистам смертность среди мужчин в возрасте от 45 лет и женщины старше 35 достигала максимума в декабре, январе и феврале. Наиболее частыми причинами являлись болезни лёгких и сердечные приступы. Учёные рассказали, что летом наблюдался серьёзный рост летальных исходов из-за травм среди мужчин от 5 до 34 лет. При этом, тенденции наблюдалась в любом регионе, вне зависимости от географических особенностей.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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