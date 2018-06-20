Исследователи нашли лед, который поможет найти инопланетную жизнь

Исследователи нашли необычный лед, который поможет найти инопланетную жизнь. Такому открытию они дали название Ice VII.

Согласно источнику iReactor, абсолютно неведанный ранее вид льда был найден в алмазных образованиях, которые лежат глубоко под землей. По словам экспертов, скорость образования льда очень высокая — свыше 1600 километров в час. Ученые уже смогли доказать, что этот вид льда формируется иначе, чем обычный лед. Такая быстрая скорость образования имеет название «гомогенное зарождение». Дело в том, что лед формируется не с помощью понижения температуры, а на молекулярном уровне, с помощью высокого давления, которое образуется, также, и внутри самого льда. Таким образом, лед имеет практически идеальную структуру. Лед нашли в марте, но только недавно закончили над ним исследования.

Такая находка, как Ice VII, дает повод, что во Вселенной есть планеты, которые под схожим давлением образовали такой же лед. Ученые-физики утверждают, что в таких льдах могла сохраниться жизнь.