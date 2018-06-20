Исследователи нашли лед, который поможет найти инопланетную жизнь

Сегодня, 17:57 \\ Наука

Исследователи нашли необычный лед, который поможет найти инопланетную жизнь. Такому открытию они дали название Ice VII.

Согласно источнику iReactor, абсолютно неведанный ранее вид льда был найден в алмазных образованиях, которые лежат глубоко под землей. По словам экспертов, скорость образования льда очень высокая — свыше 1600 километров в час. Ученые уже смогли доказать, что этот вид льда формируется иначе, чем обычный лед. Такая быстрая скорость образования имеет название «гомогенное зарождение». Дело в том, что лед формируется не с помощью понижения температуры, а на молекулярном уровне, с помощью высокого давления, которое образуется, также, и внутри самого льда. Таким образом, лед имеет практически идеальную структуру. Лед нашли в марте, но только недавно закончили над ним исследования.

Такая находка, как Ice VII, дает повод, что во Вселенной есть планеты, которые под схожим давлением образовали такой же лед. Ученые-физики утверждают, что в таких льдах могла сохраниться жизнь.

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Автор - Константин Никитин
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