Собаки способны определить малярию по запаху носков

Не даром собака — лучший друг человека. Этот домашний питомец способен определить малярию по запаху ваших носков.

Ученые Даремского университета под руководством Стива Линдси провели эксперимент, в ходе которого оказалось, что собачий нюх способен определить наличие малярии на одежде человека. Малярия имеет свой необычный запах, который умеют различать животные.

По данным газеты The Guardian был описан процесс исследования. Было задействовано 170 детей из Гамбии, из которых тридцать человек болело малярией, однако, у них не было явных симптомов этой болезни. Их попросили сдать анализ крови и надеть нейлоновые носки ночью, пока они будут спать. Утром эти носки заморозили и переправили в Великобританию. Все образцы дали ощутить по запаху собакам, которых уже натренировали для распознавания малярии. 70% точности было достигнуто в момент определения больных малярией с помощью их ношенных носков. Здоровых детей они определили по запаху с точностью до 90%.

Эксперимент был проведен на конференции Американского Общества Тропической Медицины и Гигиены в Новом Орлеане. Для опыта была выбрана собака с породой лабрадор и собака «лабрадор-ретривер». Со слов доктора Клэр Гест, опыт прошел успешно. Однако ученые зафиксировали, что ошибки могут быть допущены из-за того, что все пациенты спали на одной кровати. Также проблема могла заключаться в том, что плазмодии не находились в бесполой стадии развития. Теперь ученые хотят провести такой же опыт на людях, а не на их элементах одежды.

За два года было обнаружено около 216 миллионов случаев смерти от малярии. Но, с помощью верных домашних питомцев, теперь ее можно вовремя обнаружить и предотвратить дальнейшее развитие малярии.