Учёные: Слёзы мышат влияют на сексуальную активность взрослых особей

Исследователи из Японии открыли интересный факт относительно взрослых грызунов и их потомства.

Отмечается, что слёзы маленьких мышат влияют на сексуальную активность взрослых особей. Так, учёные изучили вещество под названием ESP22, которое производится малышами в возрасте от одной до трёх недель.

Оно не распространяется по воздуху и не имеет особо ощутимого запаха, а передаётся во время контакта ребёнка и матери или другой взрослой мыши. Отмечается, что ESP22 способно подавлять сексуальное желание самок, уменьшая действие феромона ESP1, производимого самцами для побуждения мыши к размножению.

Полученный от веществ сигнал передаётся в миндалевидное тело мозга параллельным образом. Эксперты предполагают, что таким образом мышата хотят повысить свои шансы на выживание, защищая себя от соперничества за пищу с возможным новым потомством родителей. Создатели теории надеются, что благодаря этому феромону человечество в будущем сможет контролировать популяцию грызунов.