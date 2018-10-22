Британские медики сообщили, что лекарства могут вызвать ухудшение здоровья человека

Британские медики смогли выяснить, что около 30 лекарств, которые применяются на сегодняшний день для лечения артрита, рака и многих других болезней, могут вызвать ухудшение здоровья легких человека.

Некоторые препарат могут вызвать побочные эффекты. Данное открытие не означает, что нужно переставать употреблять лекарство. Нужно постоянно следить за здоровьем и своим дыханием.

Благодаря курению и загрязнению воздуха микрочастицами может появиться обструктивная болезнь легких, которая также считается хронической. Эксперты утверждают, что в 2020 году ХОБЛ станет одной из самых значимых причин смертности человечества. Данная проблема станет третьей по счет. Почти в 90% случаев болезнь появляется у активных или пассивных курильщиков.

Ранее ученые сообщили, что все человечество в мире не сможет перейти на здоровое питание из-за нехватки фруктов и овощей. Такую проблему возможно решить лишь через несколько лет, если меньше садить зерновые и всю площадь отдать фруктам и овощам.