Звездный десант: NASA готовит парашют для доставки груза на Марс

Сегодня, 02:30 \\ Наука

Парашют ASPAIR доставит на Красную планету марсоход.

Инженеры из NASA обнародовали свою разработку ASPAIR, которая представляет собой космический парашют. Данное устройство успешно прошло испытание в работе 7 сентября. Технологию применили на ракете-носителе Black Brant 9. На ее борту разместили груз, который отделился прежде, чем летательный аппарат вернулся. Парашют на грузе сработал автоматически, в нужный момент. На прохождение атмосферы испытуемому макету понадобилось 0,4 секунды.

По словам экспертов, это было самое быстрое раскрытие такого большого купола. Нейлоновый парашют, смешанный с технорой и кевларом стал мировым рекордсменом. Его прочность позволит десантировать тяжелые грузы, сохраняя свою конструкцию при преодолении атмосферы. ASPAIR планируется использовать в 2020 году, когда на Марс отправят тяжелый ровер. Парашют будет только один, а значит права на ошибку нет.

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Автор - Антон Словацкий
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