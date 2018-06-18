Звездный десант: NASA готовит парашют для доставки груза на Марс
Парашют ASPAIR доставит на Красную планету марсоход.
Инженеры из NASA обнародовали свою разработку ASPAIR, которая представляет собой космический парашют. Данное устройство успешно прошло испытание в работе 7 сентября. Технологию применили на ракете-носителе Black Brant 9. На ее борту разместили груз, который отделился прежде, чем летательный аппарат вернулся. Парашют на грузе сработал автоматически, в нужный момент. На прохождение атмосферы испытуемому макету понадобилось 0,4 секунды.
По словам экспертов, это было самое быстрое раскрытие такого большого купола. Нейлоновый парашют, смешанный с технорой и кевларом стал мировым рекордсменом. Его прочность позволит десантировать тяжелые грузы, сохраняя свою конструкцию при преодолении атмосферы. ASPAIR планируется использовать в 2020 году, когда на Марс отправят тяжелый ровер. Парашют будет только один, а значит права на ошибку нет.