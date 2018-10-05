Ученые научились делать кирпичи из мочи человека

Необычный строительный материал разработали африканские инженеры.

Сотрудники Кейптаунского Университета в ЮАР разработали полезный способ переработки человеческой мочи. Как выяснили ученые, из данного сырья можно получить прочный и экологический кирпич для строительства. Разработка велась под руководством инженера-исследователя Диллона Рэндолла. Выводы и наблюдения ученый опубликовал на страницах издания Journal of Environmental Chemical Engineering.

Моча, которую для эксперимента любезно предоставили студенты высшего учебного заведения, собиралась в специальных контейнерах, где она частично преобразовывалась в твердое вещество. Оставшуюся жидкость добавляли в песок с бактериями, для получения уреазы – специального фермента. В течение недели, песок под воздействием мочи превращался в кирпич. Такой процесс изготовления считается не вредным для окружающей среды, в отличие от стандартных методов обжига глины в печи. У данной разработки существует один недостаток. Для изготовления одного кирпича, взрослому человеку нужно сходить в туалет более сотни раз.