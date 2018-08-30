Ученые сообщили, что здоровое питание для всех людей невозможно

Ученые из Канады из Гуэлфского университета сделали выводы, что на нашей планете довольно мало фруктов и овощей выращивают люди. Именно поэтому обеспечить здоровое питание для всех людей не получится.

Диетологи рассказали, что 50% рациона в здоровом питании составляют фрукты и овощи. Затем 25% должны быть цельные зерна. А последние 25% уже оставшиеся белки, жиры и молочные продукты. Исследователи также сообщили, что в мире изготавливается 12 порций зерна на человека, но по рекомендациям их должно быть 8. В жирных продуктах и маслах выходит по три порции вместо рекомендуемой одной. Белок должен производиться в пяти порциях, но его не хватает и получается всего три порции на человека. Если же говорить о фруктах, то их меньше в три раза и здоровое питание каждого будет невозможным.

Производители могут пересмотреть количество изготовленного и изменить соотношения. Но при выращивании фруктов и овощей в большей мере помогут уменьшить площадь, которая требуется при выращивании зерна или же сахара. Около 50 млн га сельскохозяйственных земель будут стоять пустыми.

Ранее ученые выяснили опасно ли употребление кофе для женщин во время беременности. Исследования показали, что при употреблении кофе влияние на ребенка не оказывается. Но чрезмерное употребление напитка все же ухудшит состояние мамы, поэтому нужно следить за тем, сколько же в день выпивает чашек кофе беременная женщина.