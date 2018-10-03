Шум в ушах может говорить о наличии гипертонии

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Ученые решили предупредить людей о некоторых симптомах гипертонии, которые не должны оставаться без внимания и лечения. Одним из них стал шум в ушах, который способствует повышению артериального давления.

 Более 25% граждан старше 18 лет в Британии мучаются от повышенного кровяного давления. Такое заболевание многие называют «тихим убийцей», потому что большинство не могут заметить наличие проблемы до обращения к специалисту или при помощи специального оборудования. Также выявить проблему можно по некоторым признакам. Например, происходит кровотечение из носа, болит желудок, грудь и голова. Происходит помутнение в зрении и легкое головокружение. Но не всегда болезнь обладает такими яркими показателями. Иногда человек может слышать шум в ушах или свое сердцебиение, что также указывает на наличие проблем.

Врачи рекомендуют при проявлениях таких симптомов сразу же обращаться к врачам. Вероятность наличия гипертонии может увеличиться из-за частых болей в голове или высокую температуру.

Ранее ученые выяснили, что в космосе мозг человека может поменять свою форму. На сегодняшний день исследователи проводят опыты и пытаются выяснить причины такого изменения. Для этого на человека носит специальный скафандр.

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Автор - Дарья Андросова
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