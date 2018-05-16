Врачи из Америки рассказали об употреблении кофе во время беременности

Сегодня, 05:30 \\ Наука

Врачи из Америки сделали выводы по поводу употребления кофе при беременности. В Общенациональной больнице для детей в Колумбусе все исследования проверялись специалистами.

  Ученые выяснили, что при употреблении кофеина беременными женщинами воздействия на интеллект малыша, поведение и рост не происходит. Эксперты сделали выводы после того, как сравнили уровни параксантина в крови нескольких тысяч беременных женщин, который участвует в расщеплении кофе. Также исследованию подверглись и дети. Эксперты изучали поведение новорожденных и их развитие.

В итоге всех исследований врачи сделали вывод, что кофе не действует негативным образом на беременных женщин. Однако, исследователи дают рекомендации беременным, чтобы они не выпивали большое количество кофеина и следили за этим.

Ранее ученые из Китая решили опровергнуть утверждение, что из-за употребления кофе появляется кожное заболевание, которое называется розацея.

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Автор - Дарья Андросова
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