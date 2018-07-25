В центре Москвы нашли древнее поселение преступников и рабочих

Археологи будут изучать культуры местных жителей по найденным артефактам. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил через социальную сеть Twitter.

Останки древнего поселения на месте современной Серебрянической набережной в Москве нашли строители. Позднее экспедиция археологов откопала элементы деревянных срубов, металлических монет, нательных крестов, бытовой утвари и предметов искусства. Как оказалось, люди поселились на берегу Яузы около 400 лет назад.

Ученые предполагают, что в центре современной Москвы в 17-18 веках существовал поселок. В нем жили различные ремесленники и преступники, которые скрывались от российских властей. Останки одного из зданий, датированного 18 веком, могли служить рабочим красильней или фабрикой. Судя по остаткам подвала, здание имело площадь 16 на 6 метров. Его построили из цельных бревен по 25 сантиметров в диаметре. А затем укрепили сваями изнутри.

Неподалеку удалось найти жилой дом 5 на 8 метров. На то, что внутри некогда обитали люди, указывают печные изразцы с изображениями охоты. Кроме того, от помещения местами остались доски пола.