Ученые выяснили главный фактор успеваемости в школе

Сегодня, 14:27 \\ Наука

Исследователи из Университета Огайо во главе с Роджером Годдардом назвали самый важный фактор, влияющий на хорошее обучение. 

 Американские ученые провели исследование, чтобы выявить самые важные факторы, влияющие на уровень успеваемости в школах. 

Как утверждают специалисты, ранее уровень образования, по большей части, объяснялся финансированием и техническим оснащением, но в последнее время такое предположение все чаще становится неактуальным. Тогда, ученые поняли, что большую роль в успеваемости учеников играет именно социальный капитал. 

Для подтверждения своей теории было отобрано около 5 тысяч учеников младших классов и их учителя, в общем счете в исследовании приняли участие 74 школы. 

Учителям задавали вопросы, касающиеся социального взаимодействия и заинтересованности в общем результате. Участникам задавали стандартные вопросы с целью выявления атмосферы в классе, а также отношений детей с учителями и родителями. Также специалистами проверялся уровень финансового обеспечения. 

После этого ученые провели стандартные общеобразовательные тесты, выявляющие способности учеников и их уровень успеваемости. По их результатам стало видно, что в успеваемости немалую роль играет финансовая сторона, но даже при этом, отмечается, что вложения в социальный капитал дает более мощный и уверенный результат. 

По словам ученого, именно что создание хорошей атмосферы в классе не обязательно гарантируется хорошим денежным финансированием. Он подчеркивает, что даже в неблагополучных районах есть хороший шанс создать благоприятную учебную атмосферу. Также он заметил, что богатое окружение и стабильное инвестирование могут вообще никак не влиять на повышение уровня социального капитала.

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Автор - Тереза Кёльн
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