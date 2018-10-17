Биологи раскрыли секрет выносливости голубых гну

Сегодня, 13:57 \\ Наука

Африканские животные могут долго обходиться без воды благодаря особому строению тела. К такому выводу пришли авторы статьи для журнала Nature.

 В отличии от многих сухопутных животных, голубые гну не пьют до пяти дней к ряду. Эту особенность заметили сотрудники Университетского колледжа Лондона и Университета Ботсваны. Ученые провели наблюдения за этими антилопами, прикрепив к одной из особей специальный ошейник. Устройство отслеживало перемещения при помощи датчика GPS, а также собирало информацию о движениях подопытного.

За пять дней голубой гну прошел 80 километров и ни разу не выпил воды. Биологи пришли к выводу, что секрет выносливости вида скрывается в экономном расходе энергии. Они вырезали у животного часть мышечных тканей и проверили её эффективность. Как оказалось, у голубых гну очень высокий КПД - 62,6%. Это значит, что большую часть энергии они тратят на движение, а не на производства тепла. Из-за этого животные слабее ощущают жажду и не нуждаются в большом количестве жидкости для охлаждения.

В продолжении эксперимента, исследователи проанализировали мышцы домашней коровы. У них коэффициент оказался заметно ниже - 41,8%. Однако ученые отмечают, что для фауны это ещё довольно хороший результат. Средний КПД среди животных составляет всего 25%. Статистику портят сухопутные - жители небес и водоемов тратят энергию намного экономнее.

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Автор - Александр Лубяной
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