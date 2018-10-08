Ученые выяснили, как кишечные бактерии влияют на двигательную активность мух-дрозофил

Кишечные бактерии оказывают влияние на двигательную активность мух-дрозофил, которые без наличия микробиома могут передвигаться быстрее и больше по времени. на активное движение может влиять белок ксилоизомераза, который вырабатывается преобладающей в микробиоме бактерий под названием Lactobacillus brevis.

Ученые решили сосредоточиться именно на нервной системе насекомых. После нескольких опытов стало известно, что связь кишечника и мозга вызывают тревогу и познавание, а также социальное взаимодействие. Чуть раньше ученые выявили влияние кишечного микроба на нервную систему у мышей. Но есть ли влияние бактерий на двигательную активность пока неизвестно.

Ученые изТехнологического института Калифорнии в Америке решили провести исследования и узнать взаимодействие микробиома на плодовой мушке. Результаты показали, что модифицированный штамм никаким образом не вызывает влияния на подвижность животных. Для того, чтобы определить нейроны и процессы, которые происходят в нервной системе при влиянии бактериальной ксилоизомеразы, нужно проводить еще множество работ и различные эксперименты на других животных и организмах.

Ранее русские ученые смогли создать и запатентовать катализатор, который позволяет делать из грибов синтетическое топливо.