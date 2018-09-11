Российский путешественник отправится на дно Марианской впадины

В скором будущем российский путешественник отправиться на дно Марианской впадины. Сейчас идея находится на стадии сооружения батискафа.

Скорее всего, что проектировать батискаф начнут со следующего года. Такую информацию выдал генеральный директор Объединенной Судостроительной Компании Алексей Рахманов. Он также сказал, что в данный момент они ищут людей, которые будут поставлять нужные детали для строительства, а также необходимое оборудование. Дальше они будут создавать эскиз, а уж потом они начнут привлекать людей для дополнительного финансирования. Конечный этап — это постройка и использование батискафа по назначению. Вероятней всего, это будет батискаф «Витязь», который планировали опустить для исследований представители организации «Фонда перспективных исследований». Они также планировали опустить на дно желоба специальную станцию.

В марте этого года заявил свое желание нырнуть в Марианскую впадину путешественник Федор Конюхов. Он сказал, что к данной экспедиции, возможно, будет подключен еще один человек — это российский полярник Артур Чилингаров.

Цель путешествия заключается не только в том, чтобы совершить погружение на дно глубин, но и сделать забор грунта. Конюхов отметил, что такой образец будет для ученых полезнее, чем грунт, взятый с Луны.

До сегодняшнего дня, погружение на дно Марианской впадины совершало лишь несколько человек. В 1960 году первым стал американец Дон Уилш и швейцарец Жак Пикар. Они достигли самого глубокого участка - «Бездны Челленджера». Погружение осуществлялось на батискафе «Триест». Тот же самый участок в 2012 году был достигнут известным американским режиссером Джеймсом Кэмероном. Кроме того, туда спускались необитаемые аппараты «Кайко» и «Нерей» в 1995 и 2009 годах соответственно.

Для информации, Марианская впадина — это самый глубокий океанический желоб, расположенный в западной части Тихого океана. Глубина желоба составляет 11 километров. Согласно источнику «РИА Новости», также готовят специальную машину «Сарма», которая будет добывать углеводород в морской почве Арктического региона.