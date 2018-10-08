Биологи нашли в корнях тополя новое оружие против рака и микробов

Эта среда взращивает огромное количество бактерий с полезными для медицины свойствами. О результатах исследования сообщает издание The American Society for Microbiology.

Сотрудники Национальной лаборатории Ок-Ридж из США подробно изучили генетическое разнообразие микробиома тополя. Ученые отмечают, что в его корнях и почве поблизости обитает в 10 раз больше микроорганизмов, чем в человеке. Одни для собственного выживания научились синтезировать молекулы, служащие оружием против конкурентов. Другие производят вещества, стимулирующие или замедляющие развитие окружающих существ. По словам ученых, таким образом бактерии создают прочную химическую звязь с другими микроорганизмами или растениями.

Биологи нашли базу, которая поможет им выделить новые антибиотики или даже средство против рака. Преимущества этих молекул в том, что они предназначены для поражения отдельных видов бактерий, а не всего микробиома. По результатам генетического анализа, 15% микроорганизмов из корней тополя нельзя отнести в существующие группы. Сейчас группа продолжает изучать геномы, надеясь открыть неизвестные науке молекулы для борьбы с опасными болезнями.