Биологи нашли в корнях тополя новое оружие против рака и микробов

Сегодня, 10:23 \\ Наука

Эта среда взращивает огромное количество бактерий с полезными для медицины свойствами. О результатах исследования сообщает издание The American Society for Microbiology.

 Сотрудники Национальной лаборатории Ок-Ридж из США подробно изучили генетическое разнообразие микробиома тополя. Ученые отмечают, что в его корнях и почве поблизости обитает в 10 раз больше микроорганизмов, чем в человеке. Одни для собственного выживания научились синтезировать молекулы, служащие оружием против конкурентов. Другие производят вещества, стимулирующие или замедляющие развитие окружающих существ. По словам ученых, таким образом бактерии создают прочную химическую звязь с другими микроорганизмами или растениями.

Биологи нашли базу, которая поможет им выделить новые антибиотики или даже средство против рака. Преимущества этих молекул в том, что они предназначены для поражения отдельных видов бактерий, а не всего микробиома. По результатам генетического анализа, 15% микроорганизмов из корней тополя нельзя отнести в существующие группы. Сейчас группа продолжает изучать геномы, надеясь открыть неизвестные науке молекулы для борьбы с опасными болезнями.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В США разрешили средство, убивающее грипп за один прием

 "Ксофлюза" стала первым препаратом против этого вируса, который за 20 лет одобрил Департамент по контролю за продуктами и лекарствами. О решении объявила пресс-служба американского ведомства.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Ученые впервые создали мономоллекулярный магнит, работающий при температуре жидкого азота

 В будущем на основе таких материалов могут появиться сверхплотные носители информации,...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Ученые обнаружили “выключатель” удовольствия от алкоголя

 Ученым из университета Чикаго удалось найти тот участок мозга, который участвует в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ